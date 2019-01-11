Издание National Enquirer, которое скрывало похождения президента США Дональда Трампа с любовницами, вело расследование в отношении основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает CNN.

Ранее это же СМИ скрывало похождения президента США Дональда Трампа с любовницами.

Слежка за Безосом велась в пяти штатах. В результате нее якобы было обнаружено, что он возил свою любовницу на частном самолете стоимостью $65 млн. Как утверждает издание, именно это расследование стало причиной объявления о разводе.

По информации CNN, такое пристальное внимание к личности Безоса могло быть связано с президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно выступал с критикой главы Amazon. Таким образом, издание, вероятно, оказывало ему поддержку.

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