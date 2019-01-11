Житель американского штата Мэриленд выиграл в лотерею джекпот второй раз в жизни благодаря вещим снам.

Как передает Лента.ру со ссылкой на UPI, Ричард Джойнер (Richard Joyner) утверждает, что увидел во сне комбинацию цифр четыре, восемь, пять и шесть, и они запали ему в голову. Мужчина вспомнил, что этот номер постоянно появлялся на документах, с которыми он работал во время службы в армии.

Джойнер обнаружил, что эта комбинация нередко приносит победу в виртуальных скачках. Мужчина поставил на компьютерных лошадей и выиграл джекпот в 15 252 доллара (около миллиона рублей), а потом еще раз, и второй выигрыш составил уже 39 697 долларов (2,6 миллиона рублей). По его словам, и тогда он увидел номера выигрышных лошадей во сне.

«Мне часто снятся цифры: они связаны с датами, событиями, спортивными результатами. Я стараюсь использовать эти числа», — признался он.

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