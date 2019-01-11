Больше половины жителей Германии заявили, что их раздражают туристы из России и Великобритании, пишет Die Welt со ссылкой на опрос онлайн-платформы ab-in-den-urlaub.

Согласно опросу, 60% немцев не нравится, что россияне слишком сильно шумят. 56% жителей Германии также отметили сильную тягу россиян к алкоголю. Еще 38% недовольны грубостью туристов из России, а 24% указали на вызывающую раздражение любовь россиян к селфи.

В туристах из Британии немцам прежде всего не нравится их неумеренное пристрастие к алкоголю. Часть опрошенных также заявила, что британцы некрасиво себя ведут, когда занимают пляжные лежаки.

Minval.az