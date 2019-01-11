В беседе с корреспондентом “Анадолу” представитель оборонного ведомства США на условиях анонимности подтвердил, что часть снаряжения военного назначения вывозится из Сирии.

По его словам, решение принято в связи c «обеспокоенностью операционной ситуацией в регионе».

О характере снаряжения и в какие именно районы оно транспортировано не сообщается.

Тем временем, телеканал CNN сообщил, что Центральное командование ВС США определило перечень самолетов и морских судов, которые будут задействованы для вывода американских войск из Сирии.

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