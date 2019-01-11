В Испании задержана преступная группировка, состоящая в основном из армян, которая занималась манипулированием профессиональными теннисными соревнованиями.

Как сообщает Европол, всего было арестовано 83 подозреваемых, из них 28 профессиональные игроки.

Расследование было начато в 2017 году. Подозреваемые подкупили профессиональных игроков, чтобы гарантировать заранее определенные результаты, и использовали имена тысяч граждан, чтобы делать ставки на заранее организованные игры. Армянская криминальная группа использовала профессионального теннисиста, который действовал как связующее звено между бандой и остальной частью преступной группы. После того, как они подкупили игроков, члены банды и посетили матчи, чтобы убедиться, что теннисисты выполнили то, что было заранее согласовано, и дали распоряжения другим членам группы, чтобы они продолжали делать ставки на национальном и международном уровне.

В день проведения акции в Испании было проведено 11 обысков, в ходе которых было изъято 167 000 евро наличными, дробовик, более 50 электронных устройств, кредитные карты, пять роскошных автомобилей и документация, связанная с делом. Кроме того, 42 банковских счета были заморожены.

Minval.az