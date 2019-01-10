Китай предложил основателю компании Tesla Илону Маску получить китайскую грин-карту. Такое заявление сделал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с бизнесменом в Пекине, говорится на сайте китайского правительства.

Во время разговора с главой Госсовета Маск сказал, что ему очень нравится Китай, и он хотел бы чаще бывать в стране. В ответ Ли Кэцян предложил предоставить ему постоянный вид на жительство. «Большое спасибо», — ответил американец.

На встрече обсуждался новый завод Tesla в Шанхае, который, как отметил Маск, имеет все шансы стать самым передовым в мире.

Minval.az