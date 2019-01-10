Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в четверг заявил, что Франция будет готова вывести свои войска из Сирии в том случае, если будет найдено политическое решение кризиса в этой ближневосточной стране.

«Очевидно, что когда будет политическое решение, мы уйдем (из Сирии)», — сказал министр в эфире телеканала «Се-Ньюс», говоря о сирийском конфликте.

«Мы присутствуем в Ираке, и у нас есть очень ограниченное военное присутствие в Сирии», — добавил Ж.-И.Ле Дриан.

По его словам, решение президента США Дональда Трампа об изменении сроков вывода американского контингента из Сирии связано, в частности, с давлением, которое оказали на Вашингтон его союзники.

«Теперь же он (Д.Трамп) объявил, что вывод будет осуществляться более медленно… Безусловно, это благодаря различного рода давлению, которое было на него оказано, в том числе со стороны Франции. Президент Макрон разговаривал с ним неоднократно, и кажется, есть изменения (в подходе США к выводу войск), которые я оцениваю позитивно», — отметил глава МИД Франции.

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