Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заверил, что решение Вашингтона о выводе американского контингента из Сирии будет выполнено.

«Решение президента США о выводе войск было принято, и мы сделаем это», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Хасаном Шукри в Каире.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что нет никаких споров между президентом США Дональдом Трампом и его советником по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном о выводе войск из Сирии.

Minval.az