Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо назвала вмешательством в дела ее страны высказывания членов правительства Италии в поддержку участников протестов «желтых жилетов», передает РБК.

Луазо в среду, 9 января, раскритиковала высказывания итальянских министров о продолжающихся во Франции акциях «желтых жилетов». Министр была оскорблена поддержкой нескольких итальянских министров в адрес протестующих, сообщило французское издание L`Opinion. «Мне это не понравилось, — сказала она в интервью изданию. — И это не понравилось ни правительству, ни французам. Это вмешательство, и я не преминула сказать это моему итальянскому коллеге». По ее словам, ей объяснили, что вице-премьер и министр труда и экономического развития Италии Луиджи Ди Майо выступал не как член правительства, а как лидер политического движения «Пять звезд». Однако это объяснение ее не удовлетворило: «Если мы работаем в правительстве, мы в правительстве!» Министр Луазо напомнила, что в Италии запрещены акции протеста, если они блокируют движение по кольцевым развязкам.

Напряжение в отношениях Франции и Италии возникло после того, как в понедельник Ди Майо опубликовал в блоге движения послание под заголовком «Желтые жилеты, не сдавайтесь». В нем он предложил протестующим помощь со стороны своей политической силы. Сообщив, что его соратники с первых дней следят за борьбой «желтых жилетов», он предложил организаторам французских протестов использовать разработанные для «Пяти звезд» электронные системы «прямой демократии». Среди них система голосования для определения предвыборной программы и кандидатов на выборах, а также система для организации политических мероприятий.

После Ди Майо поддержку «жилетам» выразил министр внутренних дел Италии, лидер движения «Лига» Маттео Сальвини. Он заявил, что поддерживает граждан, которые «протестуют против президента, проводящего политику против своего народа», и осудил насилие в ходе акции протестов.

Французские эксперты указывают на недопустимость поведения итальянских властей. «В свое время генерал Де Голь запретил бы своим министрам появляться в Брюсселе [для участия в деятельности ЕС] до тех пор, пока не добился бы извинений», — написал в Twitter французский журналист и политический аналитик Ален Дюамель.

«Это не движение против Франции, высказывания (итальянских политиков) преследуют внутренние цели — показать базовому электорату, что обе партии продолжают бороться с истеблишментом. Им нужно показать активистам, что они продолжают быть несистемными силами сопротивления», — цитирует Politico профессора политической истории LUISS University в Риме Джованни Орсини.

Акции протестов «желтых жилетов» проходят во Франции с середины ноября. Участники начали с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, а впоследствии начали требовать отставки президента Франции Эмманюэля Макрона.

Minval.az