МИД Ирана подтвердил информацию об аресте американца Майкла Уайта в городе Мешхед на северо-востоке страны. Задержали его в прошлом году.

«Гражданин США Майкл Уайт был арестован некоторое время назад в Мешхеде, и администрация США была проинформирована об этом в первые дни после ареста через секцию интересов в Тегеране», — заявил представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Касеми.

При этом он опроверг сообщения американских СМИ о том, что их соотечественник содержится в иранской тюрьме в нечеловеческих условиях. По словам дипломата, журналисты «создали сфабрикованные новости и усилили тем самым психологическую войну, опубликовав ложные сообщения о неподходящих условиях содержания американского заключенного».

«Мы категорически отрицаем подобные ложные сообщения», — цитирует Бахрама Касеми ТАСС.

Ранее CМИ сообщили, что 46-летний ветеран ВМС США летом прошлого года отправился к своей подруге в Иран, и должен был 27 июля вылететь домой через ОАЭ, но в самолете его не оказалось.

Minval.az