Момент гибели российского военного космического спутника «Космос-2430» попал в объектив телекамер телеканала Fox. Зрелищное падение аппарата заметили во время телевизионной трансляции — в Новой Зеландии в это время шёл матч по крикету, передает life.ru.

На этих кадрах видно, что операторы отвлекаются на падающие обломки, в то время как комментатор рассказывает о ходе игры. Спутник сгорел на высоте примерно 100 километров.

Аппарат был снят с орбиты 5 января в 09:48 мск. Это плановое действие. Спутник отработал своё: он был отправлен в космос в 2007 году, а в 2012-м — выведен из состава орбитальной группировки.

«Космос-2430» занимал место в системе предупреждения о ракетном нападении «Око». На орбите остались два подобных спутника нового поколения. Падение аппарата проходило под контролем ВКС России.

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