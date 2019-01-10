Вместо того, чтобы комментировать вопрос о Мехмане Гусейнове, пусть официальный Париж даст оценку насилию против демонстрантов во Франции. Об этом сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, комментируя заявление МИД Франции по вопросу, связанному с Мехманом Гусейновым, и письмо, направленное по данному вопросу представителем ОБСЕ по свободе медиа Арлемом Дезиром главе МИД Азербайджана.

Абдуллаева отметила, что комментировать вопрос, связанный с Мехманом Гусейновым, в то время, когда саму Францию охватили акции «желтых жилетов», смехотворно.

«Против протестующих в этой стране используются водометы, дубинки и другие средства насилия, задержано свыше 4500 демонстрантов. Азербайджан возлагает надежды на то, что обвинения с задержанных во Франции демонстрантов будут сняты, и они скоро будут отпущены», — цитирует ее слова «Тренд».

По ее словам, Франция давно занимает проармянскую позицию, и это может восприниматься как давление на Азербайджан.

«Именно гражданин Франции Арлем Дезир, занимая пост госсекретаря МИД Франции, и курируя армяно-азербайджанский конфликт, был известен в Азербайджане как лицо с проармянской позицией. Видимо, Дезир, забыв о принципе беспристрастности, предпочел выступить с позиции представляемой им страны. Поэтому можно порекомендовать ему, чтобы он дал оценку насилию, которое применяется против демонстрантов в его стране. Происходящее в мире видят все. Все это проявление двойных стандартов, которые применяются против Азербайджана», — сказала Абдуллаева.

Minval.az