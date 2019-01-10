Гвардейцы Букингемского дворца исполнили композицию «Богемская рапсодия» группы Queen — так они поддержали создателей одноименного фильма, который накануне получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм года». Об этом пишет Daily Mail.

Классический трек был исполнен гвардейцами всего через несколько часов после того, как байопик Queen получил престижную премию. Множество людей собралось у ворот Букингемского дворца, чтобы послушать впечатляющее исполнение.

Также гвардейцы исполнили мелодию из сериала «Игра престолов» в честь актера Ричарда Мэддена, который выиграл «Золотой глобус» за свою роль в «Телохранителе».

Minval.az