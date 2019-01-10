Дроны проиранских повстанцев-хуситов атаковали правительственный парад в провинции Лахдж на юге Йемена. В результате сбрасывания с коптеров взрывного устройства погибли несколько человек, пишет Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Парад проходил на территории военной базы в районе аль-Ахад, когда на подиуме прогремел взрыв.

По данным саудовского канала Аль-Арабия, погибли пять человек и «несколько» получили ранения. На хуситском канале Аль-Мазира заявили, что целились на «руководство захватчиков».

Среди раненых, согласно информации, высокопоставленные военные, включая заместителя начальника Генштаба страны. Базу атаковали повстанцы-хуситы.

Неизвестно, присутствовали ли на параде военные из Саудовской Аравии или ОАЭ — двух стран Персидского залива, которые возглавляют коалицию, совершившую три года назад вторжение в Йемен ради восстановления власти президента Абд-Раббу Мансура Хади.

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