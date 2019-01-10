Власти Руанды начали кампанию против кремов для обесцвечивания кожи и другой некачественной косметики, которая может содержать гидрохинон. Об этом сообщает RTVİ.

Руандийские чиновники и полицейские посещают магазины по всей стране в поисках продуктов для отбеливания кожи. В полиции Руанды сообщили, что в декабре 2018 года они изъяли в салонах красоты больше пяти тысяч запрещенных отбеливающих лосьонов, масел, мыла, кремов и спреев.

В Африке во многих странах отбеливающие кожу кремы продаются без ограничений, несмотря на протесты политиков и населения.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), осветляющие кожу продукты могут содержать такие химические вещества, как ртуть и гидрохинон. Они могут привести к повреждению печени, снижению иммунитета к бактериальным инфекциям, депрессии и психозу.

В докладе ВОЗ за 2011 год говорилось, что больше 77% женщин в Нигерии, 59% женщин в Того и около 25% женщин в Мали регулярно пользуются осветляющими кожу кремами. Аналитики из Global Industry сообщили, что в 2017 году мировой рынок средств для осветления кожи составил $17,9 млрд, а к 2024 году он должен вырасти до $31,2 млрд.

Minval.az