Власти одного из мексиканских городов призывают жителей пересесть на велосипеды или ходить пешком, а в столице перебои с топливом затронули четверть всех заправок.

По данным газеты Universal, в настоящее время нехватка бензина зафиксирована в 10 штатах Мексики.

Как сообщила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум, в среду утром проблемы с поставками бензина коснулись 103 АЗС из 400 столичных бензоколонок. Однако, по ее словам, это число уменьшается, и в ближайшие часы поставки должны быть нормализованы.

В свою очередь мэр столицы штата Мичоакан Морелии Рауль Морон Ороско призвал горожан ходить пешком или пользоваться велосипедами на фоне проблем с общественным транспортом из-за нехватки топлива, отмечает издание Excelsior.

Кроме того, примерно 250 полицейских в пригороде Мехико Несауалькойотль пересаживаются на велосипеды в связи с отсутствием бензина.

Как сообщают жители Мехико, на многих заправках столицы наблюдаются длинные очереди, в которых водители проводят от 30 минут до двух часов, а в ряде штатов ввели лимит на покупку бензина. Жители не просто пытаются заправить автомобиль, но и просят сотрудников станций заполнять принесенные с собой бутыли из-под воды, канистры и огромные пластиковые баки.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в среду признал наличие проблем с поставками бензина, однако призвал население воздержаться от панической скупки топлива. Он заявил, что власти пока не намерены возобновлять прокачку по нефтепродуктопроводам до тех пор, пока ситуация не нормализуется, чтобы избежать краж топлива.

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