Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил надежду, что во время второй встречи с американским президентом Дональдом Трампомбудут достигнуты результаты, которые одобрит мировое сообщество. Слова главы КНДР передает «Синьхуа».

Данное заявление Ким Чен Ын сделал во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

Северокорейский лидер подчеркнул, что КНДР продолжит работать над денуклеаризацией полуострова.

«[Северная Корея] будет прилагать усилия, чтобы в ходе второго саммита КНДР — США были достигнуты результаты, которые бы получили одобрение международного сообщества», — добавил Ким Чен Ын.

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