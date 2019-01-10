Администрация Белого дома рассматривает сценарий, при котором президент США Дональд Трамп не посетит Всемирный экономический форум в Давосе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица.

Отмечается, что вопрос об отмене визита Трампа в Давос будет решаться, если шатдаун не прекратится к 22 января.

В газете напомнили, что к этой дате около 800 тысяч государственных служащих не получат зарплату в течение 32 дней. Также большинство федеральных ведомств продолжит работать лишь частично.

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