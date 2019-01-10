Владельцы известного нью-йоркского небоскреба Chrysler Building решили выставить здание на продажу. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на председателя правления компании NYC Capital Markets Group Дарси Стейком.

В настоящее время офисный небоскреб, построенный в 1928–1930 годах в стиле ар-деко, на 90% принадлежит государственному фонду Абу-Даби Abu Dhabi Investment Council. Именно он в 2008 году приобрел эту долю за $800 млн. Оставшимися 10% владеет работающая в сфере недвижимости компания Tishman Speyer Properties.

Организовывает сделку по продаже недвижимости материнская компания NYC Capital Markets​ — CBRE Group Inc. Кто может стать потенциальным покупателем башни, пока остается тайной. Оценки в стоимости предлагаемых к продаже 90% небоскреба сильно расходятся. Опрошенные газетой инвесторы по недвижимости считают, что Chrystler Building с трудом могут продать за $800 млн, которые были уплачены за эту долю незадолго до начала мирового финансового кризиса. На цену могут значительно повлиять затраты на ремонт и техническое обслуживание почти 90-летнего здания.

Chrysler Building — это 77-этажный небоскреб высотой 320 м, который стоит на пересечении 42-й улицы и Лексингтон-авеню на Манхэттене. Его спроектировал архитектор Уильям ван Элен. Здание является одним из символов Нью-Йорка. Башня увенчана 55-метровым шпилем. До постройки другого знаменитого небоскреба Нью-Йорка — Empire State Building — именно Chrysler Building считался самым высоким зданием в мире.

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