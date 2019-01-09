В Норвегии неизвестные похитили супругу миллионера Анну-Элизабет Фалькевик и потребовали выкуп в размере 10,3 млн долларов криптовалютой. Об этом сообщает издание Verdens Gang.

Как отмечается, 68-летняя женщина пропала ещё 31 октября, и с тех пор о ней ничего не было слышно.

Как сообщают СМИ, похитители угрожают применить к женщине силу, если её семья не поспешит выполнить указанные требования по выкупу.

Муж пропавшей, 68-летний Том Хаген, является владельцем состояния размером в 200 млн долларов. Ему принадлежат 70% основанной им же в 1992 году энергетической компании Elkraft. Помимо того, он занимался бизнесом, связанным с недвижимостью.

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