Джефф Безос, глава компании Amazon.com и богатейший бизнесмен в мире по версии Forbes (эксперты оценивают его состояние в $139,6 млрд), объявил о разводе со своей женой Маккензи.

«Мы решили развестись и продолжить жить, оставшись друзьями. У нас была прекрасная жизнь как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей, партнеров в различных проектах… Названия могут быть разными, но мы останемся семьей и настоящими друзьями», — говорится в совместном заявлении Джеффа и Маккензи, опубликованном на странице главы Amazon.com в сети Twitter.

В 1980-е годы Джефф Безос и Маккензи Таттл в одно и то же время учились в Принстонском университете, однако познакомились только в 1992 году, когда оба уже жили в Нью-Йорке и работали в инвестиционном фонде D.E. Shaw на Уолл-стрит. В 1993 году они поженились, а в 1994 году переехали в Сиэттл, где Джефф основал специализирующуюся на онлайн-торговле компанию Amazon.com.

​У супругов Безос четверо детей — трое родных сыновей и приемная дочь.

«Мы безмерно счастливы, что когда-то нашли друг друга, и глубоко благодарны за каждый год супружеской жизни. Даже если бы заранее знали, что разведемся через 25 лет, мы бы все равно сделали это снова», — говорится в заявлении Джеффа и Маккензи.

Как именно будет поделено состояние между супругами после развода, пока неизвестно.

Minval.az