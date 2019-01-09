В социальной сети Фейсбук распространились фотография, на которых запечатлена бутылка простой питьевой воды. Казалось бы, что странного в маленькой пластиковой бутылке воды, чтобы уделять ей столько внимания? Но на самом деле, дело, конечно же, не в напитке, а в стоимости на него. На фото запечатлен также и чек: 5 манатов. Невольно напрашивается вопрос: а не в засушливом районе Калахари куплена эта драгоценная жидкость? Или, может быть, это святая вода, исцеляющая раны? И снова нет. Тогда, возможно, это «слеза божества»? Вот тут немного теплее, только никакое это не «божество», а простой азербайджанский потребитель, побывавший в Шахдаге и рискнувший там отдохнуть. Тут невольно расплачешься от обиды, увидев, сколько стоит простая бутылочка воды, которую в городе можно приобрести за 30 гяпиков. Тогда может быть, брать с собой воду из города? Казалось бы, чего проще? Да не тут-то было: не пустят вас со своей водой. У Шахдага свои правила и цены, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят – золотое правило.

С другой стороны, страшно представить, сколько может стоить в ресторанах Шагдага самая простая еда, скажем, хлеб с сыром или бутерброд с колбасой, или тот же банальный пирожок с картошкой (про мясную начинку лучше не вспоминать).

Конечно же, спрос рождает предложение: Шахдаг сегодня одно из самых «крутых» мест в Азербайджане, а потому люди едут туда не сколько в поисках отдыха, сколько с целью «засветиться» на фото, которые позже будут обязательно выложены в социальных сетях с характерной припиской «Мы с семьей отдыхаем в Шахдаге». А о том, насколько это было дорого (и не вкусно), скажет меньшинство. А зря. Говорило бы больше народу о несуразных ценах, низком качестве, сомнительном сервисе и прочих минусах этого «понтового» места – толку было бы гораздо больше.

Возможно, кто-то скажет, что в Европе бутылка воды стоит в пересчете на манаты столько же. Да, мы согласны. Но все же Европа – это совсем другой мир, и не обидно платить такие деньги за воду, находясь в чужой стране. Но когда тебя обдирают как липку на родине – это реально обидно.

Яна Мадатова

Minval.az