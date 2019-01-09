Представитель турецкой компании Midek İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti Мустафа Вейсель Гюльдоган обратился к начальнику Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямрану Алиеву с жалобой на бывшего председателя совета директоров Палаты по контролю над финансовыми рынками Руфата Асланлы. Об этом сообщает издание Qafqazinfo.

В своем обращении М.Гюльдоган просит возбудить против Р.Асланлы уголовное дело по статьям 178 (Мошенничество), 308 (Злоупотребление должностными полномочиями) и 309 (Превышение должностных полномочий, совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических или юридических лиц либо охраняемым законом интересам общества или государства).

Как сообщается, в своем письме в Генпрокуратуру В.Гюльдоган сообщил, что в 2012 году между представителем их компании Муратом Ийигерюром и Р.Асланлы был заключен договор об оснащении квартиры Р.Асланлы в элитном жилом комплексе Roseville Apartments и виллы в Гедабеке предметами декора, техническим оборудованием, мебелью, люстрами и шелковыми коврами. В рамках этого соглашения турецкая компания приобрела за рубежом и оборудовала квартиру Асланлы общей площадью 620 кв. метров и виллу в виде замка в Гедабеке всем необходимым.

Кроме того, по заказу Р.Асланлы для его внушительных апартаментов в элитном жилом комплексе Roseville Apartments, полученных путем объединения трех квартир, а также его загородного имения в Гедабеке были закуплены за границей и украшены вензелем Aslanli ковры, полотенца и ароматное мыло. Сообщается, что для оснащения роскошного жилья Руфата Асланлы из Турции были отправлены десятки большегрузных автомобилей с закупленным оборудованием и материалами.

По словам заявителя, он сам вместе с супругой Р. Асланлы — Лейлой ездил на венецианский остров Мурано, где она выбрала для своих апартаментов 65 люстр. Стоимость эксклюзивных светильников составила 80 тыс. евро. Затем они отправились в Милан, где приобрели специально вытканные шелковые ковры с вензелем Aslanli, а также более 200 предметов мебели производства самой дорогой и престижной итальянской компании BELCOR. Мебель обошлась заказчикам в 410 тыс. евро.

Мурат Ийигерюр неоднократно проводил переговоры с четой Асланлы в офисе компании в стамбульском районе Левент или отеле Four Seasons. Там муж с женой выбрали и отобрали три потайных сейфа ручной работы, обои производства США, мебель для балконов, сотни предметов декора, смарт-туалеты, работающие по голосовым командам, двери, сканировавшие отпечатки пальцев, винные ящики с холодильниками, специально изготовленные занавеси, покрывала, ароматное мыло, полотенца и другие предметы с фамильным вензелем Aslanli. Все это было отправлено супругам в Баку.

Практически все предметы декора, мебель и другие принадлежности обстановки были приобретены в США, Великобритании, Бельгии, Франции и Италии. Затем все это было доставлено в Турцию, а уже оттуда в Баку. Общая стоимость всего закупленного фирмой для семьи Асланлы составила почти 1, 5 млн. долларов.

До 2016 года Руфат Асланлы частями выплатил турецкой компании 603 тыс. 14 долларов. Однако на сегодняшний день его задолженность турецким бизнесменам составляет 808 тыс. 51 доллар.

Мустафа Гюльдоган в своем заявлении в Генпрокуратуру утверждает, что соглашение с их компанией Асланлы подписывал лично, однако все заказы по его указанию оформлялись на имя его помощника Эльмара Ислам оглу Исаева. В деловой переписке Исаев вел переговоры от имени Р.Асланлы.

Мустафа Гюльдоган уверяет, что он несколько раз связывался с Руфатом Асланлы по поводу его долга, однако бывший глава Палаты по надзору над финансовыми рынками заявил турецкому бизнесмену, что он впервые слышит об этой компании и ничего не заказывал, а значит, платить не собирается. А когда Руфату Асланлы показали документы, он заявил, что заказы делал его помощник Э.Исаев. Он к тому же пригрозил турецким бизнесменам, что если они подадут на него в суд, то понесут еще больший ущерб.

Minval.az