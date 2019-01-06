К 60-летию Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) будет выпущена серия почтовых марок и юбилейных монет, посвященных развитию ракетостроения, сообщает РИА-Новости со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, монеты с изображением подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» выйдут малым тиражом, чтобы привлечь внимание профессиональных нумизматов.

Отмечается, что обдумывается также выпуск юбилейных открыток «Твои гарнизоны, Россия» о службе офицеров-ракетчиков в отдалённых гарнизонах.

60-летие РВСН отметят 17 декабря 2019 года.

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