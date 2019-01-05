Русская православная церковь подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем Томос о предоставлении автокефалии ПЦУ назвала «простой бумагой». Об этом председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в своем официальном Telegram-канале 5 января.

Православных христиан он призвал не забывать, что «главой темой для них сейчас является праздник Рождества».

«Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского патриарха украсть Рождество у миллионов верных в Украине — оно все равно наступит», — сказал представитель РПЦ.

Легойда почеркнул, что Томос «не обладает канонической силой», поскольку, как утверждает РПЦ, был подписан «в нарушении канонов». Томос он назвал «бумагой, являющейся результатом неуемных политических и личных амбиций».

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, в сво очередьь заявил, что прошедший 2018 год можно сравнить с 1054-м — годом Великого раскола в христианской церкви.

«Это ведь, в общем-то, был локальный конфликт между Константинополем и Римом. Но прошло уже почти десять веков, а разделение остается, и каких-то перспектив преодоления этого разделения не видно», — сказал представитель РПЦ, сообщает korrespondent.net.

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