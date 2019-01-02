На стене здания министерства иностранных дел Армении в Ереване появилась проекция с надписью «Свободу президенту #novendetta #freepresent» , которую видимо, организовали сторонники находящегося под арестом второго президента Роберта Кочаряна.

28 декабря суд общей юрисдикции в Ереване не рассмотрел ходатайство адвокатов Кочаряна об изменении меры пресечения в отношении экс-президента и освобождении его под залог, перенеся заседание на 9 января будущего года.

В МИД Армении Sputnik Армения сообщили, что это не имеет никакого отношения к ведомству.

Ранее сторонники Кочаряна уже организовывали акцию протеста под лозунгом «Свободу президенту».

Minval.az