Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV, сообщили в Ватикане и Кремле.

Понтифик выразил обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в Алешках Херсонской области и призвал к прекращению огня для доставки продовольствия и медикаментов, а также безопасной эвакуации мирных жителей.

Путин поблагодарил Льва XIV за готовность содействовать урегулированию конфликта и гуманитарным усилиям. По данным Кремля, российская сторона также выразила готовность взаимодействовать с Ватиканом для обеспечения безопасности жителей Алешек и организации жизненно важных поставок.

Кроме того, Путин пожелал понтифику скорейшего восстановления после операции.