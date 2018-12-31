В Сети появилось видео с моментом взрыва, который в понедельник, 31 декабря, произошел в многоэтажном доме российского Магнитогорска Челябинской области.

Запись была сделана камерой наблюдения на первом этаже дома в соседней с разрушенной секции.

На видео, которое длится несколько секунд, видно, как закачалась камера в помещении и появилась вспышка.

В Магнитогорске в понедельник, 31 декабря, обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. На данный момент известно о четырех погибших. Однако, неизвестной остается судьба еще 68 человек.

Minval.az