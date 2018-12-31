В Украине стартовала избирательная кампания по выборам президента, которая продлится 90 дней. С 31 декабря 2018 года по 3 февраля 2019 года ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты.

Регистрация кандидатов должна состояться до 8 февраля 2019 года, после чего ЦИК объявит перечень претендентов на должность руководителя государства.

Согласно действующим правилам, кандидат в президенты должен быть гражданином Украины в возрасте от 35 лет, владеть государственным языком и проживать в стране в течение последних 10 лет.

Minval.az