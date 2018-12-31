Президент России Владимир Путин поздравил глав зарубежных государств и правительств с наступающим Новым годом и Рождеством.
Путин отправил поздравление также третьему президенту Армении Сержу Саргсяну, сообщают ереванские СМИ.
Президент России Владимир Путин поздравил глав зарубежных государств и правительств с наступающим Новым годом и Рождеством.
Путин отправил поздравление также третьему президенту Армении Сержу Саргсяну, сообщают ереванские СМИ.
Дата: 2018/12/31 14:57
Раздел: Бывший СССР
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