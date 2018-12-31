Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Мгер Григорян в воскресенье снова приехал в «Газпром» на встречу с председателем правления Алексеем Миллером, чтобы обсудить поставки газа в наступающем году.

Предыдущая встреча прошла совсем недавно — 28 декабря в Санкт-Петербурге.

«Стороны обсудили вопросы, связанные с поставками российского газа в Армению в 2019 году», — сообщает «Газпром».

В 2018 году завершается действующий контракт между Арменией и Россией, по которому газ поставляется в страну по цене $150 за 1 тыс. кубометров. Армянские чиновники выражали желание снизить цену еще дальше — до $140 в 2019 году. А армянские СМИ писали, что российская сторона намерена повысить цену до $215. «Мы в цейтноте», — ранее на этой неделе комментировал переговоры пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Контракт на поставку российского газа между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения» в объеме до 2,5 млрд куб. м в год действует до конца 2019 года.

ЗАО «Газпром Армения» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром» — поставляет газ на внутренний рынок Армении.

Minval.az