«Нафтогаз» намерен выставить российскому «Газпрому» новый счет на миллиарды долларов. Об этом пишет председатель правления украинской газовой компании Андрей Коболев в статье для газеты «Экономическая правда».

Представители «Нафтогаза» начали новое разбирательство, в рамках которого они потребовали пересмотреть тарифы российской компании на транзит газа через территорию Украины в 2018-2019 годах и взыскать с «Газпрома» 11,6 миллиарда долларов недоимок, сообщает Лента.ру.

«Нафтогаз» требует арестовать акции компаний — владельцев «Северного потока», «Северного потока — 2» и «Голубого потока», которые являются европейскими активами «Газпрома». Арест активов станет компенсацией по делу о несоблюдении минимально установленных объемов прокачки топлива через Украину, рассмотренному в Стокгольме. Украина рассчитывает получить по этому разбирательству еще 2,1 миллиарда долларов.

Также «Нафтогаз» подал против России иск на пять миллиардов долларов за захват активов в Крыму (Украина не признает полуостров частью Российской Федерации). Рассмотрение дела уже началось.

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