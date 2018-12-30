Президент Украины Петр Порошенко отказался от традиционной новогодней поездки на Мальдивы с семьей, сообщает Страна.ua со ссылкой на источники в его администрации., сообщает Лента.ру.

Такое решение президент принял с целью избежать критики перед выборами главы государства, пояснили собеседники издания.

Вместо этого он проведет новогоднюю ночь с семьей на зимней президентской даче «Синегора», которая находится в прикарпатском селе Гута (Ивано-Франковская область Украины).

Дворец раннее был охотничьей резиденцией австро-венгерского императора Франца-Иосифа, в советское время там располагался ведомственный санаторий, а с 2001 года «Синегора» стала зимней резиденцией президентов Украины. Отмечается, что ее очень любил бывший украинский лидер Виктор Янукович.

В прошлом году стало известно, что Порошенко потратил на новогодний отдых на Мальдивах минимум полмиллиона долларов. Он якобы арендовал самую дорогую виллу курорта Owner’s Villa (Private Island) под именем Mr. Petro Incognito (Ukraine). После волны критики в администрации президента заявили, что Порошенко тратил собственные задекларированные средства.

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