Президент России Владимир Путин направил новогоднее поздравление президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором отметил, что рад успешному развитию российско-турецких отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

«Дан старт строительству первого блока атомной электростанции «Аккую», завершена укладка морского участка газопровода «Турецкий поток», намечены новые, перспективные направления двустороннего сотрудничества», — цитирует пресс-служба телеграмму президента.Кроме того, глава РФ подчеркнул, что совместными усилиями Москва и Анкара вносят решающий вклад в борьбу с терроризмом в Сирии, а также в продвижение процесса политического урегулирования в этой стране.»Путин выразил убежденность, что работа по наращиванию взаимовыгодных партнерских связей во всех сферах на благо народов двух стран, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности на евразийском континенте будет продолжена», — отмечается в сообщении.

Minval.az