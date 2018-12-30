Глава «Газпрома» Алексей Миллер убежден в том, что поставки газа по «Северному потоку-2» начнутся по плану — с 1 января 2020 года.

«Мы работаем по планам, которые с самого начала были утверждены. План начала поставок газа — 1 января 2020 года», — сказал А.Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопрос, что будет с проектом «Северный поток-2» с учетом давления на участников проекта со стороны США.

Со своей стороны глава Роснефти Игорь Сечин также заявил, что готов к работе при любом сценарии (развития отношений с США). «Мы в этих условиях работаем постоянно. Управление рисками — наша работа», — сказал И.Сечин.

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