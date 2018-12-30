Президент России Владимир Путин не упомянул главу Украины Петра Порошенкои главу Грузии Саломе Зурабишвили в своем новогоднем письме к мировым лидерам, политическим и общественным деятелям. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля в субботу, 30 декабря.
Президенту Сирии Башару Асаду Путин пообещал дальнейшего всемерного содействия в борьбе с терроризмом и защите суверенитета.
В поздравлении американскому лидеру Дональду Трампу президент России подчеркнул, что «российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности», и напомнил о готовности Москвы к диалогу.
Кроме того, Путин поздравил лидеров Абхазии и Южной Осетии, чью независимость Россия признала. Грузия до сих пор считает эти территории своими.