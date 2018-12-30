Белоруссия страдает от российско-украинского конфликта, старается предпринять максимум усилий по его разрешению, но пока перспектив в урегулировании в Донбассе не наблюдается, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

«Мы сегодня находимся геополитически на разделе между Востоком и Западом и очень страдаем от этой конфронтации (между Украиной и Россией). Страдаем и в политическом и, в первую очередь, в торгово-экономическом плане», — сказал В.Макей в интервью японской телерадиокомпании «NHK», текст которого опубликован в субботу на сайте белорусского МИДа.

«Мы считаем, что украинский конфликт является сегодня главной угрозой европейской региональной безопасности. Нужно незамедлительно заняться его разрешением», — подчеркнул министр.

По его словам, в Минске не являются «сторонними наблюдателями». «И при этом мы не стараемся настороженно смотреть ни на Россию, ни на Украину», — добавил он.

По его словам, в Минске считают, что «здесь, в этом регионе, проживают три братских славянских народа — это Россия, Украина, Беларусь».

«Поэтому мы стараемся сыграть свою роль, не навязываясь в посредники, как говорит глава белорусского государства, но мы стараемся предпринять максимум усилий по разрешению этого конфликта», — отметил В.Макей.

Он также напомнил об инициативах белорусского президента по восстановлению мира в Украине.

«В частности, он (А.Лукашенко — ИФ) предложил направить вооруженный миротворческий контингент Беларуси. Понятно, что с привлечением других государств, чтобы обеспечить контроль на российско-украинской границе и на линии противостояния между Востоком Украины и остальной частью территории Украины», — сказал В.Макей.

По его словам, «никому не надо здесь стремиться получить какие-то политические или иные дивиденды — ни к чему хорошему это не приведет».

«Мы стараемся внести свою посильную лепту в разрешение этого конфликта. К сожалению, ситуация складывается так, что пока перспектив в его урегулировании не наблюдается», — считает глава белорусского МИДа.

Minval.az