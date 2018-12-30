В России предприятие «Российские космические системы» (РКС) разместило на своем сайте документ 1961 года о создании комплекса дальней космической связи в Крыму, обеспечившего полеты советских автоматических межпланетных станций (АМС) к Луне, Венере и Марсу, пишет РИА Новости.

«Документ просто пропитан оптимизмом своих создателей, которые во время его написания как раз завершали работу над строительством антенн. В год первого полета человека в космос они не сомневаются, что еще немного — и люди будут спокойно перемещаться по Солнечной системе, а полеты автоматических станций к планетам — это вообще завтрашний день: «Дальнейшее развитие космоцентра в Евпатории позволит иметь двухстороннюю радиосвязь с АМС в пределах Солнечной системы и обеспечивать телефонную и фототелеграфную связь с экипажами космических кораблей в пределах 1 миллиарда километров (район орбиты Юпитера)», — отмечается в сообщении РКС.

В нем говорится, что документ 1961 года под названием«Развитие системы дальней связи на базе евпаторийского центра („Плутон“)» был ранее недоступен широкой аудитории.

В документе отражены перспективы модернизации центра «Плутон», построенного в Евпатории в рекордные сроки (на пять лет раньше, чем подобный центр появился в США) и способного работать с объектами на удалении до орбиты Юпитера.

«Развивать этот центр, оснащать его новыми антеннами и дорабатывать существующие требуется, по словам авторов документа, „для радиосвязи в пределах орбиты Юпитера, с Венеры можно бы было передавать телевизионный сигнал, а с Марса — малокадровую видеотелефонную связь“. Один кадр изображения должен был передаваться с Венеры — 5 секунд, с Марса — 1 минуту, с Юпитера — 15 минут. Обо всех этих планах говорится без каких бы то ни было оговорок, авторы документа как будто полностью уверены: все эти миссии — только вопрос времени, причем ближайшего», — поясняется в сообщении РКС.

В нем говорится, что в 1962 году комплекс дальней космической связи в Евпатории был модернизирован и обеспечил работу со всеми советскими АМС. «Плутон» стал участником всех советских космических побед. С его помощью удалось провести радиолокацию поверхностей Марса, Меркурия и Венеры и выполнить почти все, что планировали его создатели в 1961 году», — сообщает РКС.