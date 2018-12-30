Бабушкинский суд Москвы приговорил лидера националистического движения «Реструкт» Максима Марцинкевича, известного как «Тесак», к десяти годам колонии строгого режима по делу о нападениях на людей.

Суд признал Марцинкевича виновным в разбое (часть 2 статьи 162 УК) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК), сообщает bbc.com.

Четырех предполагаемых сообщников Марцинкевича суд приговорил к срокам от двух лет и 11 месяцев до девяти лет колонии общего режима.

Дело в отношении участников «Реструкта» рассматривали повторно. Летом 2017 года суд приговорил Марцинкевича к девяти годам колонии по этому делу, однако в мае 2018 года Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

По данным следствия, Марцинкевич с сообщниками самостоятельно задерживали на улицах Москвы людей, которых считали наркоторговцами, устраивали над ними самосуд и выкладывали видеозаписи издевательств в интернет.

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