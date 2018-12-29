Убийство учредителя нефтяной компании «Мастер-Нефть» Шалвы Шаляхова носит бытовой характер, по подозрению в совершении этого преступления задержан любовник его жены. Об этом lenta.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам источника, задержанный — близкий друг официальной супруги 61-летнего нефтяника. «Убийство носит бытовой характер и, по сути, стало местью за финансовый конфликт бизнесмена со своей женой после рождения ребенка», — рассказал он.
По словам Ивановой, в ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.