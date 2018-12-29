Мужчина найден мертвым у лифта в жилом доме на юго-западе Москвы. По данным следователей, он был убит. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом «Росбалт» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Тело мужчины нашли ночью 28 декабря в холле одного из жилого дома на улице Гарибальди. На теле 61-летнего мужчины следователи зафиксировали множество колото-резаных ранений.

Как отметила Юлия Иванова, в настоящее время следователи допрашивают очевидцев произошедшего.

Убитым оказался учредитель нефтяной компании «Мастер-нефть» Шалва Шаляхов. Компания является подрядчиком ЛУКОЙЛа.

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