Глава Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для проведения переговоров со своим коллегой Владимиром Путиным. В ходе встречи основной темой станет цена на газ и компенсация за налоговый маневр России.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для проведения переговоров со своим коллегой Владимиром Путиным. В ходе встречи основной темой станет цена на газ и компенсация за налоговый маневр России.
Дата: 2018/12/29 14:15
Раздел: Бывший СССР
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