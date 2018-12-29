Российский рэпер Obe 1 Kanobe (Никита Канобович) задержан в Москве по подозрению в нападении на коллегу по жанру — рэпера Птахи.

Напомним, накануне к Птахе (Давиду Нуриеву) подошла группа лиц и ударила его битой.

Уточнено, что рэпера Птаху атаковали, когда он гулял с собакой. В результате, передает РЕН ТВ, Птаха серьезных травм не получил, но заступившемуся за него сотруднику Росгвардии сломали руку. После чего, сообщается, для поимки злоумышленников полицией в городе был введен план «Перехват».

По факту нападения на рэпера Птаху возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

К слову, нынешний конфликт — не первый в противостоянии рэперов на почве взаимной неприязни. Исполнители уже выясняли отношения в 2014 году, когда столкновение закончилось победой Птахи.

Рэпер Птаха, также известный как Зануда, родился в 1981 году в Баку. Первый сольный альбом выпустил в 2009-м. Снялся с Тимати и Алексеем Чадовым в комедийной мелодраме «Жара», где сыграл вора Давида.

Канобовичу 33 года. Псевдоним исполнителем был выбран по причине увлечения фильмом «Звездные войны». Obe 1 Kanobe состоял в коллективе Supreme Playa Connection — московском объединении, которое возникло в 2007 году и куда входили такие исполнители, как Дуня и Грубый Ниоткуда.

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