Армения и Россия не достигли решения по цене на поставляемый российский природный газ для 2019 года.

«По газу решения нет. Обсуждения продолжатся в рабочем порядке», — заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

27 декабря Н.Пашинян в Москве встретился и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Зафиксировано, что для двусторонних отношений это чувствительная тема. Я настроен оптимистически и надеюсь, что для нас будут желаемые развития или, по крайней мере, не будет нежелательных развитий», — сказал Н.Пашинян.

Minval.az