И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию внутри Организации Договора о коллективной безопасности.

Об этом в ходе прямого эфира в Facebook сообщил Пашинян, говоря об итогах переговоров в Москве.

«По ситуации внутри ОДКБ имели короткое обсуждение. Наша позиция сводится к тому, что здесь нам нужны институциональные решения. В устав ОДКБ нужно внести такие поправки, чтобы в дальнейшем таких дискуссий не было», — отметил Пашинян.

По его словам, был также разговор, касающийся союзнической сути и содержания организации.

Minval.az