Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал на премьерный показ шоу «Аленький цветочек» своей жены-фигуристки Татьяны Навки и пошутил, что ради этого сбежал с работы, даже не отпросившись, передает РИА Новости.

«Судя по тому, сколько я не видел свою жену, должно быть что-то фееричное», — сказал он журналистам говоря об ожиданиях от шоу.

В четверг непосредственный начальник Пескова президент Владимир Путин планирует посетить торжественный прием по случаю наступающего Нового года, который впервые пройдет в Большом театре. Гостям вечера, в числе которых члены правительства, парламентарии, политики и общественные деятели, представят балет «Щелкунчик».

«Сбежал. Даже не отпрашивался. Там уже активная часть завершилась. Будет новогодний прием в Большом театре, будут давать «Щелкунчика», но естественно, я в этот день не мог быть на «Щелкунчике», нужно было быть здесь», — сказал Песков.

По его словам, они очень редко встречаются последние месяцы, потому что много работы и у него, и у нее.

«Но, на самом деле, действительно, вся команда работала на износ уже очень давно. Ребята болеют своим делом, им можно позавидовать. Они настоящие профессионалы», — заключил он.

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