По чьей подсказке в Армении вновь всколыхнулись надежды на перекройку границ Турции?

Сирия — накануне масштабной, и вряд ли бескровной, «перезагрузки». США официально объявили о выводе войск и прекращении воздушных ударов, но в сирийском небе по-прежнему неспокойно. Как и на земле. Судя по последним сообщениям, Израиль нанес ракетный удар по иранским целям в Сирии. По данным израильского новостного сайта Nziv, ракеты поразили склад с иранскими ракетами «Фаджр-5» с дальностью полета до 75 километров. Израильские эксперты считают их реальной угрозой для городов Галилеи. Телеканал «аль-Арабия», в свою очередь, сообщил, что израильские ВВС уничтожили три военных склада, которые принадлежали Ирану. По данным канала, самолеты летели на минимальной высоте над ливанским городом Тир. Уже после этого газета Jerusalem Post сообщила, что израильские силы ПВО сработали против ракеты, запущенной из Сирии. По словам представителя армии обороны Израиля, от атаки Сирии никто не пострадал. А сирийские источники проинформировали, что силы противовоздушной обороны Сирии перехватили большинство ракет, которые израильские ВВС запустили по нескольким целям к западу от Дамаска. Правда, нечаянно признали, что от удара пострадал склад оружия, а трое солдат получили ранения.

Однако главные события — и в этом мало кто сомневается: разворачиваются на севере Сирии, и прежде всего в регионе Мюнбич (Манбидж). Напомним: здесь река Саджу отделяет районы, уже «зачищенные» Турцией в ходе операции «Щит Евфрата», от тех, которые находятся под контролем курдских боевиков. В районе самой реки дислоцированы уже американские военнослужащие. Но теперь американцы готовятся покинуть Сирию, а Турция обещает зачистить Манбидж. В результате накануне вывода войск США из Сирии местные курдские боевики в очередной раз сменили хозяев и вновь устремились под крылышко Башара Асада. Как сообщает агентство Anadolu, силы режима Башара Асада вошли в район Аримах на западе Мюнбича. Причем военнослужащие сирийской правительственной армии координируют свои действия с террористами YPG/PKK.По информации источников агентства в Мюнбиче, в этот район Сирии въехали 40 пикапов, два танка, БТР, грузовики с боеприпасами. Проасадовское командование провело короткую встречу с главарями террористов YPG/PKK, после чего войска и направились к Аримаху.

Расчет курдов заручиться военной поддержкой «дамасского халифа» более чем понятен. В одиночку противостоять турецкой армии — дело для них безнадежное. Другой вопрос, сработает ли. Во-первых, шансы сирийской армии противостоять турецкой и в лучшие для Дамаска времена были не сказать чтобы ахти. Теперь же ситуация многократно хуже: сирийская армия за время гражданской войны «рассыпалась», и сегодня на стороне Асада воюют по большей части иранские «стражи исламской революции» при российской воздушной поддержке. Станут ли в Тегеране и Москве ввязываться в открытое военное противостояние с Турцией ради курдов — вопрос по меньшей мере открытый. Во всяком случае, российский эксперт по Ближнему Востоку Анатолий Эль-Мюрид в своем «живом журнале», отметив, что курдские силы в Сирии «создали мини-кризис, сдав Асаду небольшой городок Арима и пообещав открыть дорогу на Манбидж», тут же сквозь зубы признал: «Российская авиация не будет поддерживать наступление Асада на Манбидж, если оно состоится — в общем-то, верное решение, так как риск прямого столкновения с турецкой армией возрастет до неприемлемого. Без российской авиации шансы Асада минимальны».

Но тем не менее проасадовские силы уже появились на сирийско-турецкой границе. И вряд ли только для того, чтобы красиво умереть под ударами турецкой армии. И вот это заставляет озвучивать множество вопросов: на что рассчитывают в Дамаске? Как курдские лидеры обещают потом расплатиться за такую поддержку? И самое главное, как поведут себя в этой ситуации союзники Асада, и прежде всего Россия? В Москве просто отойдут в сторонку и понаблюдают, как турецкая армия «утюжит» курдские отряды в Сирии? После того, как российские представители на «межсирийских» переговорах в открытую «обрабатывают» курдских делегатов, пытаясь привлечь их на свою сторону?

И вот тут же нельзя не обратить внимание на реакцию Армении. Где ереванский «Спутник» банально проговаривается и о возможных контурах закулисных политических договоренностей между Асадом и курдами, и о том, против кого в реальности эти договоренности направлены. Как уверены эксперты ереванской «дочки» главного рупора российской пропаганды, «если курды смогут договориться об автономии с Дамаском, то это будет удар Анкаре под дых». Оказывается, «в Анкаре лучше кого бы то ни было понимают, какую опасность именно для турецкой территориальной целостности таит в себе идея создания некоего (любого) курдского образования. Тем более, если это образование будет иметь общую с Турцией границу, – уверены в Ереване. — Ведь всем понятно, как активизируется национальное движение среди курдского населения, проживающего в Турции, если идея собственного государства вдруг победит прямо у них под боком — на сирийской территории. При подобном раскладе событий можно будет с уверенностью говорить о том, что серьезной гражданской войны в Турции не избежать». И все это изрядно сдобрено намеками, что в Сирии Турции придется столкнуться с «30-тысячной курдской армией», которую подготовили и вооружили США…А ереванская же «Лрагир», представляющая уже другой внутриполитический фланг, добавляет: «Есть мнение, что Турция пытается не захватить новые территории, а не допустить пересмотра границ на Ближнем Востоке, установленных после Первой мировой войны».

На первый взгляд, события в Ереване — это хороший повод вспомнить пословицу: «Голодная курица во сне просо видит» (Ac toyuq yuxusunda darı görər). Или куда менее цензурный ее российский аналог: «Кто о чем, а вшивый о бане». В Армении любят с упоением строить планы перекройки границ Турции — это ни для кого не новость. Но на сей раз планы эти строятся настолько дружно и синхронно, что это уже куда больше напоминает, скажем так, «круги на воде» от весьма серьезных «утечек», а не «национальные особенности политического фэнтези». Особенно если обратить внимание, что нарисованный «Спутником» сценарий слишком уж напоминает пропагандистское «прикрытие» вполне «читаемой» операции. Прежде всего, будем реалистами: само по себе появление в Сирии курдской автономии не спровоцирует в Турции гражданской войны такой силы, чтобы это всерьез поставило под угрозу ее территориальную целостность. ЧТо же до «30-тысячной курдской армии», то, во-первых, есть сомнения в столь впечатляющих цифрах. А во-вторых, и «в-главных», точно так же США оказывали поддержку курдским отрядам в Ираке. А многие СМИ с упоением рассказывали легенды о прямо-таки фантастической боеспособности курдских боевых отрядов — «пешмерга». Но после того, как местные лидеры попытались провозгласить независимость, Вашингтон поддержку прекратил, и боевые порядки «пешмерга» под ударами иракской армии рухнули на удивление быстро. Не говоря о сомнениях в достоверности цифр насчет «30-тысячной курдской армии». Но вот если под соусом разговоров о «30-тысячной курдской армии, подготовленной и вооруженной зловредными дядями в пробковых шлемах», вооружать курдских боевиков и забрасывать их на территорию Турции начнут уже другие «внешние игроки», и прежде всего Россия, используя для прикрытия разговоры об американской помощи и «политическим эхо» от провозглашения курдской автономии — вот это уже, как говорят в популярной детской игре, «горячо». Во всех смыслах.

И уж тем более ничего удивительного, что проговорились об этих планах именно в Ереване. В конце концов, еще в прошлом году в местных СМИ появились сведения, что курдские боевики из Турции, спасаясь от «зачисток» турецких силовых структур, просачиваются в Армению (через границу с Турцией, контролируемую российскими пограничниками и не имеющую легальных КПП). А завсегдатай российских ток-шоу Семен Багдасаров открыто призывал Армению помочь курдам и заодно перебросить курдских боевиков в оккупированный Карабах. Словом, неудивительно, что о российских планах против Турции в Армении оказались осведомлены лучше других.

Только вот, смакуя с упоением планы не то развязать в Турции гражданскую войну, не то вообще начать перекройку ее границ, в Ереване, похоже, не учли некоторые детали. Турция — далеко не «мягкая мишень», чтобы подобные планы против нее можно было бы строить и претворять в жизнь, не думая о возможных «ответках». Причем Москва на этот счет вполне надежно застраховалась: в случае чего турецкие «ответки», судя по всему, прилетят не столько России, сколько Армении. Свой многострадальный форпост, конечно, немного жаль, но…для чего вообще нужны такие форпосты, если не на такой случай?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az