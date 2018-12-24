Москва считает, что никого нельзя лишать права участвовать в выборах. Так в МИД России прокомментировали просьбу к президенту России Владимиру Путину от сына свергнутого в 2011 году ливийского диктатора Муаммара Каддафи о политической поддержке, передает РИА Новости.

«Мы всех поддерживаем», — заявили в ведомстве. Там также отметили, что сын Каддафи Сейф аль-Ислам должен быть частью политического процесса в Ливии.

Ранее 24 декабря стало известно, что 46-летний аль-Ислам, недавно вышедший из тюрьмы по амнистии, просит у Путина политической поддержки. Он передал российскому лидеру письмо, в котором раскрывает свое видение ситуации в Ливии и просит о поддержке своих политических амбиций. Отмачалось, что сын Каддафи собирается выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые, по плану ООН, должны состояться в стране в 2019 году.

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