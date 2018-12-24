Россия перестает использовать расчеты в долларах в крупных торговых контрактах.

Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РБК.

Например, поставка зенитных ракетных систем С-400 оплачивается в рублях или в национальных валютах стран-покупателей. Как рассказал Мантуров, в национальных валютах, в частности, расплачиваются Индия, Турция и Китай.

С Индией контракт на пять миллиардов долларов заключили в начале октября этого года, по нему страна получит пять полков С-400. Турция должна получить четыре дивизиона на 2,5 миллиарда долларов, соглашение подписали в декабре 2017 года. Китай приобрел шесть дивизионов на сумму более 3 миллиардов долларов.

Minval.az