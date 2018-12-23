Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросов, на которые Владимир Путин боялся бы отвечать, не существует. Итоги большой пресс-конференции российского лидера представитель Кремля прокомментировал в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Пескова, глава государства «открыт для любых серьёзных вопросов и он готов на них отвечать». Примером тому служит, как заметил дипломат, то, что на большой пресс-конференции Путин дал слово украинскому журналисту, который точно «не будет спрашивать его про успехи российской экономики».

Песков также указал на феноменальную память президента. По его словам, Путин «способен запоминать большое количество цифр, буквально два раза прочитав текст».

Minval.az